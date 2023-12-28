شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفا العودة:التنقيب عن الذهب القضية الأبرز فى الصعيد وقدمناه بشكل مودرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست محمد فضل المنياوى عن كواليس التحضيرات الخاصة بمسلسل "العودة" للفنان شريف سلامة والذى يتم عرضه حالياً على قناة dmc وقال لـ"الخليج 365" أنه من مواليد الصعيد وتحديداً المنيا، ولذلك عندما قرر أمين جمال المشرف على كتابة العمل، اختيار فريق الكتاية ركز على الناس القريبين من الموضوع واختاره هو بسبب أصوله الصعيدية وكذلك دراسته لأنه خريج آثار وكذلك السيناريت أحمد أبو زيد المشارك في الكتابة أيضاً.

وأكد فضل أن قرار تقديم مسلسل صعيدى في الأوف سيزون كان التفكير الأساسى في البداية، والمعروف أن الصعيدى إما قضايا ثأر أو آثار موضحاً:" كنا نبحث عن موضوع جديد لمعالجته، وسافرنا مع باقى فريق الكتابة إلى الأقصر وقنا وعملنا معايشة في المدينتين لمدة 10 أيام وطلعنا الجبل وقابلنا المحافظ والعمدة وتحدثنا معهم ومع العديد من الأهالى في المدينين ووجدنا أن الشغل الشاغل في الصعيد حالياً هو التنقيب على الذهب".

وتابع السيناريست محمد فضل المنياوى:"فكرة التنقيب عن الذهب في الصعيد أصبحت أسهل من الآثار، وكمان دلوقى هناك تصاريح الدولة، تعطيها للبعض بشكل شرعى للتنقيب على الذهب مع وجود نسبة تحصل عليها الدولة، وفى النهاية اخترنا قضية التنقيب على الذهب لأنها المثارة حالياً وقررنا تقديمه بشكل مودرن نظراً لطببيعة الحياة حالياً في الصعيد وأنها تغيرت كثيراً عن الماضى وعن الأفكار التي تم طرحها في المسلسلات السابقة"

واستكمل فضل تصريحاته:"خلال المعايشة في الصعيد لقينا الناس بتتكلم بطريقة مودرن شوية ويستخدمون السيوشيال ميديا ويردتدون ملابس اقرب للقاهرين وهكذ، وقابلنا نائب محافظ عمره 30 سنة وفعلنا ذلك في المسلسل، ونفس الأمر وجدنا عمدة شاب وفعلنا ذلك في دور عصام السقا، العمدة مكانش شاب تقليدلا ولذلك أقول اننا عملنا الصعيد الواقعى في الوقت الحالي".

وتابع محمد فضل:"أما اخترنا إن الأحداث تدور في الأقصر، لأنها بلد سياحية والناس فيها عندهم احتكاك بثقافات مختلفة من سياح وأجانب ودا مخلى الناس منفتحة جدا عكس الصعيد القديم، كمان لقينا المراة متعلمة حالياً فكل البنات في الصعيد أصبحن متعلمات ومعهم شهادات عالية لذلك قررنا أن كل البنات الشباب في المسلسل ييبقوا متعلمين".



مؤلفوا العودة مع المخرج احمد حسن

وبدوره تحدث السيناريست أحمد أبو زيد المشارك في كتابة المسلسل عن العمل وقال أنه صعيدى من موليد أسيوط لافتاً:"اتفق أمين جمال معنا منذ سنتين نعمل مسلسل صعيدى يكون الأول لفريق الكتابة، واتكلمنا ودورنا على الجديد وجدنا أن التقيب عن الذهب القضية الأبرز حالياً خاصة مع القانون الذى وضعته الدولة بوجود تصريح رسمي للتنقيب عن الذهب مع وجود نسبة لها".

وأضاف أبو زيد:"سافرنا مع فريق عمل المسلسل من أجل معايشة مع الناس ونزلنا القرى والتقنا مع أشخاص لهم علاقة بقصة التنقيب عن الذهب، وسألناهم عن أنواع الذهب اللى بيلاقوه وكل ما يتعلق بموضوع التنقيب، معروف الذهب موجود في الأقصر إلى أسوان لوجود الجبال هناك الأكثر ثراء دوناً عن باقى قرى الصعيد".

وعن اختلاف الصعيد حالياً عن الماضى أشار أبو زيد:"العالم في الصعيد اختلف تماماً عن الماضى وأصبح هناك انفتاح أكثر مع الحفاظ على العادات والتقاليد المعروضة، وفى الشكل الموضوع تطور في الملابس والحياة بشكل عام، فلا تجد منزل ليس به تليفزيون، وتليفون أرضى ونت، والكبار والصغار يستخدمون الموبايلات والسوشيال ميديا، فالعقليات اختلفت مع الحفاظ على التربية".

وتطرق أحمد أبو زيد لرد فعل الصعايدة على المسلسل قائلاً:"الناس مبسوطة جداً بالشكل الذى ظهر به الصعيد من منازل وشوارع نظيفة وصورة البنات المتعلمات وارتدائهن الحجاب بشكل لائق، فنحن حافظنا على هذه المسألة لأنه واقع، ففي معظم القرى والمدن تجد البنات محجبات، كما أننا أظهرنا جوانب رومانسية، لأن الصعايدة معروفين يقوة قلبهم ولكنهم في نفس الوقت هناك عطف وحنيه للرجل ورومانسية كذلك".

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد ومحمد فضل وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.