شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يشارك بأغنية فى فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر
ويتناول الفيلم في قالب كوميدي قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.
وينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه "عادل مش عادل" فى دور العرض خلال شهر يناير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، ويشارك فى بطولة الفيلم شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة اغنية مخاصماك والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى.
وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.
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