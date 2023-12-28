شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يشارك بأغنية فى فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية فى فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى ومى سليم ونسرين طافش، وهى من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

ويتناول الفيلم في قالب كوميدي قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.