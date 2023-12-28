شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنية "مكانك" و"يا قمر" ضمن ألبومه الجديد "مكانك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الهضة عمرو دياب سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وهما أغنيتين بعنوان "مكانك" و"يا قمر".

أغنية مكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

أما "يا قمر" فهي لحن عمرو دياب وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب تصدر تريند موقع إكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى أغنيات ألبوم "مكانك"، وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.