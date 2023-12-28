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عمرو دياب يطرح أغنية "مكانك" و"يا قمر" ضمن ألبومه الجديد "مكانك"

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القاهرة - سامية سيد - طرح الهضة عمرو دياب سادس وسابع أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وهما أغنيتين بعنوان "مكانك" و"يا قمر".

 

أغنية مكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ  وديچتال ماستر أمير محروس.

 

أما "يا قمر" فهي لحن عمرو دياب وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

 

وكان عمرو دياب تصدر تريند موقع إكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى أغنيات ألبوم "مكانك"، وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

 

ويحتوى الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقى في الوطن العربي.

 

وكان الهضبة نشر صورة تجمعه بفريق عمل الألبوم أثناء التحضيرات النهائية للأغاني قبل ساعات من طرحه، وهذه الصورة جمعت الشاعر الغنائي تامر حسين، موزع الصوت أمير محروس، والملحن مدين، والموزع أحمد إبراهيم، وعلق عليها من خلال حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "لسه شغالين".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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