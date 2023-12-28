هاني شاكر.. لهذا السبب يمتنع عن الغناء في المنزل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق أنه يستشير زوجته دائماً في كل أعماله الفنية، وأنها تقول رأيها بصراحة وبدون مجاملة، كما كشف سبب امتناعه عن الغناء في منزله.

وقال هاني في تصريحات إعلامية إن زوجته ناقدة لاذعة وتعبّر عن رأيها في أعماله بدون خجل، موضحاً: زوجتي ناقدة لاذعة وبتقول رأيها بصراحة ووضوح من غير مجاملات أو كسوف، وأنا بحب فيها كده”.

وأشار الى أن زوجته هي أول مَن يسمع أغانيه قبل طرحها للجمهور، وأنها تطلب منه الغناء بشكل مستمر في البيت، لكنه يرفض طلبها هذا بشدّة لأنه يرى أن غناءه محصور في البروفات والحفلات… فيما أكدت زوجة هاني شاكر دعمها الكبير له خلال مشواره الفني، بالقول: “بحب أشارك هاني كل لحظات حياته الحمد لله وربنا يحفظنا ويبعد عننا أي حسد ومحظوظة إني زوجته”.

يُذكر أن هاني شاكر احتفل أخيراً بعيد ميلاده في العاصمة اللبنانية بيروت، رفقة زوجته نهلة توفيق والعديد من الأصدقاء، بينهم الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال.