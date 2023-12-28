زوج مي كساب يفاجئها في عيد ميلادها.. وهذه رسالتها له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة مي كساب على شكر زوجها مطرب المهرجانات محمد صلاح “أوكا” بعدما فاجأها بحفلة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها الـ42 في حضور عدد من أصدقائها وأفراد العائلة.

ونشرت مي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من الحفل وجّهت من خلال التعليق عليها رسالة الى أوكا قالت فيها: “شكراً من جوه قلبي يا حبييي ع اليوم الحلو ده بجد أحلى مفاجأة ليه ولفريدة ونوح ربنا يخليك لينا تعيش وتعملنا مفاجآت”.

وأضافت: “وشكراً لكل أصحابي وإخواتي اللي جم والله انتو نعمة من رب العالمين وشكراً أهلنا اللي علطول حوالينا يارب ديم النعم الكبيرة واحفظها من الزوال يارب الصحة والستر والرضا والسعادة… عيد ميلاد مي وفريدة ونوح”.

وكانت مي كساب قد عبّرت عن سعادتها الغامرة لتكريمها في حفل توزيع جوائز “دير جست”، عن دورها في مسلسل “جعفر العمدة”، والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً خلال عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت مي في تصريحات صحافية على هامش المهرجان: “شكراً للجمهور اللي واقف في ضهرنا، ويا رب دايماً نبقى عند حسن ظنهم، ونعمل أعمال تليق بيهم وبعقولهم وتنال رضاهم”.

وعن رأي زوجها بدورها في المسلسل، قالت مي كساب: “أوكا كان من جمهور محمد رمضان وبيزعّق لي زي الجمهور بالظبط، وبيقول لي إيه يا ثريا اللي بتعمليه كل شوية ده وأنتي مش هتتهدي غير لما تطلّقي تاني؟ وهو وعمر أخوه زي القط والفار في البيت”. وأضافت: “عمر أخو جوزي مش ابني أنا ابني طفل عنده أربع سنين، وعمر هو كمان كان من جمهور محمد رمضان وكل ما أعمل حاجة غلط لجعفر ألقى الاتنين بيشتموني”.

يُذكر أن مي كساب تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “العتاولة” مع الفنانين: أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.