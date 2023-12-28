حورية فرغلي: “السحر عطّل زواجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تعرّضها لسحر سفلي بالتعطيل وعدم الزواج، وذلك خلال لقائها في برنامج “من الآخر” الذي يُعرض عبر قناة ON TV.

وقالت حورية: “كنت بخسّ طول الوقت وعيّانة ومحدّش عارف عندي إيه، لحد لما لقيت عمل في البيت، ولما فتحتها لقيت فيها دم بتاعي ولقيت ورقة مكتوب عليها حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف جوازها وخلفتها ورزقها”.

وأضافت: “لقيت إن عشان أفكّ العمل دا لازم أستعين بجن عشان دا عمل سفلي ولو عملت كدا كأني كفرت فحجّيت كذا مرة ودعيت ربنا، ولسّة بركب خيل لحد دلوقتي، وشايفة الوسط الفني في حاجة غريبة مش هو اللي بدأت فيه من 13 سنة ومعرفتش أتأقلم لأن في شلل وأنا ماليش شلّة وحاسة إني مش مرغوب فيا في الوسط الفني”.

يُذكر أن حورية فرغلي أعلنت أخيراً عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد بعنوان “ديجافو”، وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في موقع “إنستغرام” إنها تؤدي فيه دوراً من أصعب الأدوار.