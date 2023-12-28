روجينا تكثّف التحضير لـ”سر إلهي”.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تكثّف الفنانة المصرية روجينا حالياً جلسات التحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد “سر إلهي” مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وهو من تأليف أمين جمال، ومكوّن من 15 حلقة، وذلك استعداداً للبدء بالتصوير مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن انضمام الفنان الكبير صلاح عبد الله الى فريق العمل حيث بدأ يشارك في جلسات التحضير، استعداداً لانطلاق التصوير.

وكانت روجينا قد أعلنت في تصريح سابق أنها ستخوض دراما رمضان المقبل بعمل سيلقى إعجاب الجمهور، وستقدّم خلاله شخصية درامية وإنسانية تفاجئ الجميع، لكنها لم تكشف أي تفاصيل عن اسم العمل أو نوعيته.

يُذكر أن روجينا كانت قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “ستهم” حيث كشفت تفاصيله قائلةً: “عندما وافقت على الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدٍّ مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب فكرة حلق شعر الرأس”. وأضافت: “عندما أخبرني بالدور وتدرّج مراحل الحزن في الشخصية حتى حلق الرأس في مشهد وفاة ابنها وعملناها من البداية… وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الألم اللي بيحصل وحلقوا شعري بماكينة كهرباء، وعشان آخد لوني اترش عليا سبيرتو عشان أخد لون السمار وصبغة التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان أظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع لسنة ونصف”.