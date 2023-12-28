“مغامرات لا تُنسى”.. انتهاء تصوير الجزء الثاني من “العربجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “غولدن لاين” انتهاء عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل “العربجي” الذي حقّق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في موسم رمضان المنصرم.

ونشرت حسابات الشركة المنتجة للعمل الدرامي صورة من موقع التصوير، مع التعليق: “تتقدّم شركة “غولدن لاين” GoldenLine مع انتهاء المخرج #سيف_السبيعي من عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل #العربجي بالشكر الى فريق العمل فرداً فرداً من فنانين وتقنيين وفنيين، الذين حرصوا معنا على تقديم ما يليق بجمهورنا العزيز، ويحمل الكثير الكثير في الأحداث المشوّقة. موعدنا في رمضان 2024 برحلة درامية لا تنسى…”.

وكانت “غولدن لاين” قد أكّدت أن “الانتقام آتٍ” في الجزء الثاني من المسلسل الذي حقّق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في موسم رمضان المنصرم. ونشرت مجموعة من الفيديوات التي رصدت الشخصيات التي قُتلت في الموسم الماضي، مع السؤال: “هل يستمر تأثيرها في الموسم الثاني؟”، وجاء في تعليق لاحق: “دماء كثيرة سالت في الموسم الأول… تصرخ بالثأر. في الجزء الثاني من “العربجي” الانتقام قادم”. وأضافت: “ندرك أن التحدي كبير وأن الرهان صعب، ولكن حكاياتنا أعظم وفي انتظار أن تُسرد بتشويق أكبر!”.

وأشارت الشركة إلى تصاعد وتيرة الأحداث في المسلسل: “إلى أين يتجه نزاع عبدو العربجي مع أبو حمزة النشواتي المتحالف مع عدوته الأخرى درية خانم؟ وأين تقف بدور وكيف يقودها طموحها ومكرها؟ وماذا عن زمرد الهاربة وقصة حسن وحسنية وبقية الأبطال!”.

ولفتت الشركة إلى دخول نجوم جدد إلى قائمة الممثلين بالقول: “مَن هي الشخصيات الجديدة التي ستقلب الأحداث وتغيّر المجريات؟”. وأضافت: “بالإيمان في نجومنا وفريقنا وقدراتنا، ننطلق بتصوير الجزء الثاني من #العربجي لنكون على موعد حافل مع جمهورنا العربي في رمضان 2024 حيث تنتظرنا فصول جديدة وأحداث لن تهدأ”.

وجاء الموسم الأول من “العربجي” من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي وبطولة النجوم: باسم ياخور وديمة قندلفت وسلّوم حداد، إلى جانب الفنانين: ميلاد يوسف، نادين خوري، فارس ياغي، تسنيم باشا، طارق مرعشلي، شادي الصفدي، مديحة كنيفاتي، حسام الشاه، حلا رجب، محمد قنوع، إيمان عبد العزيز، روبين عيسى، عبد الرحمن قويدر، أحمد رافع، علي كريم، وائل زيدان، روعة ياسين، هدى الشعراوي، دلع نادر، جمال العلي، مروى بدران، تولين البكري، وليد حصوة، نبيل الشنواني، فادي الشامي، وسيزار القاضي.