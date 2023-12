“مندوب الليل” يتفوق على شاروخان في شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، تصدّر شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ حقق هذا الأسبوع 3.83 مليون ريال (1.02 مليون دولار) لأكثر من 71 ألف تذكرة.

ويبلغ إجمالي ما حققه “مندوب الليل” منذ طرحه قبل أسبوعين 11.9 مليون ريال (3.17 مليون دولار) لـ231 ألف تذكرة مباعة، وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وجاء بالمركز الثاني، الفيلم الهندي Dunki، بطولة شاروخان، في أول أسبوع له هناك، مُحققاً 1.3 مليون ريال (350.8 ألف دولار) لـ26.9 ألف تذكرة.

وتشهد دور العرض السعودية، حالة من التنافسية الشديدة، إذ يُعرض 21 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، وقد حققت هذه الأعمال 10.7 مليون ريال (2.86 مليون دولار)، بواقع 198.6 ألف تذكرة مباعة.

وتنضم إلى قائمة المنافسة على صدارة شباك التذاكر السعودي، 4 أفلام جديدة، مقرر طرحها بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، وهي: Alice in Terrorland، وPenduko، وPriscilla، وأخيراً الفيلم المصري “أبو نسب” بطولة محمد إمام وياسمين صبري.

ووفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع، جاء الفيلم الأميركي Aquaman 2 إخراج جيمس وان، بالمركز الثالث، في أسبوعه الأول هناك، مُحققاً 1.6 مليون ريال (434.6 ألف دولار) لـ25.7 ألف تذكرة، بينما تراجع فيلم Wonka، إخراج بول كينج، إلى المركز الرابع، فقد حقق 1.2 مليون ريال (324 ألف دولار) لـ22.3 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 4.16 مليون ريال (1.11 مليون دولار) لـ72.5 ألف تذكرة.

وفي الأسبوع الأول لهم في دور العرض السعودية، جاء الفيلم المصري “كارت شحن” لبيومي فؤاد، في المركز الخامس، محققاً 730 ألف ريال (194.8 ألف دولار) لـ12.6 ألف تذكرة، لاحقه فيلم Salaar، والذي حقق 577 ألف ريال (153.8 ألف دولار) لـ11.5 ألف تذكرة، فيما ذهب المركز السابع لفيلم Neru، مُحققاً 273.9 ألف ريال (73 ألف دولار تقريباً) لـ5.7 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم الإثارة الأميركي Silent Night، إلى المركز الثامن، محققاً 273.3 ألف ريال (72.8 ألف دولار) لـ4.8 آلاف تذكرة، ليُحقق على مدار الـ3 أسابيع الماضية 2.9 مليون ريال (780.9 ألف دولار) لـ53.3 ألف تذكرة مباعة.

وجاء فيلم The Boy And The Heron، بالمركز التاسع، والذي حقق 246.3 ألف ريال (65.6 ألف دولار) لـ4.7 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 1.06 مليون ريال (283.2 ألف دولار) لـ21.4 ألف تذكرة.

وتذيل فيلم الرسوم المتحركة Migration، قائمة Top Ten في شباك التذاكر السعودي، محققاً 204 ألف ريال (54.4 ألف دولار) لـ4.3 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل 3 أسابيع، 1.76 مليون ريال (470.4 ألف دولار) لـ37.1 ألف تذكرة مباعة.