ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة أمينة لطرح أحدث أغنياتها التي تحملعنوان "ابو سماره"، على طريقة الفيديو كليب.

وقد حددت يوم غد الجمعة الساعة 6 مساءً موعداً لإطلاقها وذلك تزامناً مع إحتفالات رأس السنة عبر مختلف المنصات الموسيقية ويوتيوب,

أغنية "ابو سماره" من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسي وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج الكليب لـ هيثم عنتر.

وأكدت أمينة بأنها تسعى دائماً فى أختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود الغير مرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

مشيرة إلى أنها تراهن على نجاح كليب "ابو سماره"، حيث أنه يحمل الكثير من المفاجآت، لافته، بأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

كانت هذه تفاصيل خبر أمينة تتحضر لطرح أحدث أغنياتها بعنوان "ابو سمارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.