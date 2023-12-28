عمرو دياب يخده مكانه في ألبومه الجديد " مكانك" ويتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري عمرو دياب ثمانية من أغانيه الى حد الأن من ألبومه الجديد "مكانك" هي بعنوان "بيوحشنا سلامك وصل" "معرفش حد بالإسم ده" "ظبط مودها" "واخدين راحتهم" "مكانك" و"ياقمر" و"لوحدنا" .



أغنية مكانك كلمات تامر حسين ، ألحان عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساج وديچتال ماستر أمير محروس.

أما ياقمر فهي من الحان عمرو دياب وكلمات مصطفى حدوته ، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري وميكساج و ديجتال ماستر أمير محروس.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر مواقع التواصل طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

يذكر أن عمرو دياب سيطرح بقية اغاني الألبوم في كل ساعة من الساعات القادمة .