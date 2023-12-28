أحمد عبد العال ينهي تصوير فيلم "المنبر" بطولة أحمد حاتم

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ميرنا وليد - بيروت - يشارف مساء اليوم مخرج فيلم المنبر أحمد عبد العال على تصوير آخر مشاهد العمل والذي يروي حكايات وتفاصيل مهمة عن الأزهر الشريف، بعدما انتهى عدد كبير من ضيوف الشرف من تصوير مشاهدهم ومنهم أحمد عبد العزيز وأشرف زكي وسامح الصريطي وعمرو صحصاح، حيث يعتمد العمل على عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين، وصورت أمس زينة مشاهدها كضيفة شرف جديدة للفيلم، لتصبح آخر الممثلين المنضمين للعمل.
ومن المعروف أن الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م.
وتدور أحداث فيلم المنبر في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطاني، ويضم مجموعة كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وأحمد عزمي وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وأيتن عامر.
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