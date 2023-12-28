حفل توقيع لكتاب "طعم الحياة" و"غواص في بحر البشر" في مكتبة المستقبل غداً

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الدكتور نبيل حلمي ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان مكتبة المستقبل ، احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية ، سوف تنظم في السادسة من مساء غد الجمعة ، حفل توقيع ومناقشة كتابين للكاتب احمد رسلان استشارى تنمية بشرية ، الكتاب الاول بعنوان " طعم الحياة " والذى يقدم عدد من النصائح للتغلب على المشكلات الحياتية والعيش حياة سعيدة.

بينما الكتاب الثانى بعنوان "غواص في بحر البشر"، ويتناول فيه الكاتب انماط الشخصية وكيفية التعامل مع كل نمط بأسلوب يتناسب مع فكره ونشأته الاجتماعية ، وذلك بحضور لفيف من الادباء والمثقفين والمهتمين بالاداب والثقافة.