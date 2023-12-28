نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وفيوتشر ويتوقع فوز ناديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توقع الفنان نبيل الحلفاوي فوز النادي الأهلي في مباراته التي بدأت مساء اليوم الخميس أمام فريق فيوتشر ضمن نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ورد "الحلفاوي" على تساؤل أحد متابعيه حول تشكيل النادي الأهلي وأعاد نشر المنشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "إن انصلح الفار، هيكون سوبر أهلاوي بإذن الله".

كما تمنى أن يكون سير المباراة على ما يرام قائلا: "نتمنى اليوم أن يكون نهائي السوبر المصري نظيفًا مشرفًا للفريقين وللحكام، كما نرجو أن يكون خاليًا من الخشونة المتعمدة والايذاء، أنا لو كنت حكم كنت هضرب الرقم القياسي في الكروت الحمراء، لا أطيق استمرار لاعب مؤذي في الملعب، ولو اللعبة تستحق كارت أصفر كنت هتلكك له عشان ياخد الثاني".

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

جدير بالذكر أن أخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.