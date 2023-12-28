حماقي يستعد لإحياء حفل نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد حماقي عن تواجده على ملعب ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش مباراة النادي الأهلي المصري ضد نادي فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقرر المُقام مساء اليوم الخميس في تمام السابعة مساء.

ونشر "حماقي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يتابع تجهيزات حفله الغنائي وعلق قائلا: "استعد لليلة الكبير كأس السوبر المصري".

وأعلنت الشركة المنظمة لجولة "حماقي" الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية عن تأجيل الجولة بسبب تصاعد الأحداث في غزة والتي كان من المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر الماضي وتغيير موعد الجولة ليصبح في الفترة من 22 فبراير وحتى 3 مارس 2024.

وكان من المفترض أن تبدأ الجولة الغنائية يوم 24 نوفمبر الجاري في مدينة تورنتو، كندا، وحفل مدينة نيويورك يوم 25 نوفمبر، حفل دالاس، تكساس يوم 26 نوفمبر، مرورًا بحفل مدينة ديترويت يوم 1 ديسمبر نهاية بحفل مدينة لوس أنجلوس يوم 3 ديسمبر.

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