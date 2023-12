حصاد 2023.. "باربي"و"أوبنهايمر" و"سوبر ماريو" ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أوشك عام 2023 على الانتهاء وسط العديد من الإحصائيات وقوائم الأبرز لهذا العام ومن هذه القوائم قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا عالميًا خلال العام والتي تضمنت العديد من الأعمال السينمائية الهامة ولاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها بل والبعض منها فاجئ الجميع وحطم الأرقام القياسية.

وشهدت الأفلام منافسة شرسة على شباك التذاكر العالمي وسط تنوع هذه الأعمال السينمائية بين الكوميدي والتراجيدي و الاكشن والرومانسي وأفلام السير الذاتية التي كان لها نصيبًا في الإيرادات، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم الأكشن "Mission Impossible: Dead Reckoning Part1"، فيلم الرسوم المتحركة "Super Mario Bros." فيلم المغامرات والتشويق "Indiana Jones: The Dial of Destiney"، وفيلم الأكشن "John Wick 4".

وكشف موقع "Box Office Mojo" وهو أحد المواقع المتخصصة في أخبار السينما العالمية عن قائمة تضم 15 فيلمًا هي الأعلى إيرادًا خلال العام وأن فيلمين فقط تخطا المليار دولار عالميًا هما فيلم الكوميديا "Barbie" وفيلم الرسوم المتحركة "Super Mario Bros.".

وإليكم قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في 2023:

15- The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

نجح فيلم المغامرات "The Hunger Games" في دخول قائمة الأفلام الأعلى إيرادات هذا العام على الرغم من طرحه نهاية شهر نوفمبر الماضي إذ بلغت إيراداته عالميًا 289 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار وهو نجاح منقطع النظير للشركة المنتجة نظرًا لكون الفيلم هو جزء جديد من سلسلة أفلام الأكشن "The Hunger Games" وعلى الرغم من عدم وجود أبطال بشهرة أبطال أجزاء الفيلم السابقة إلا أنه تمكن من تحقيق نجاح فاق كل التوقعات.

14- Indiana Jones and the Dial of Destiny

الفيلم من إنتاج شركة "ديزني" وعرض نهاية شهر يونيو الماضي، ويعد آخر أفلام الممثل الأمريكي هاريسون فورد والذي أعلن نهاية تجسيده لشخصية عالم الآثار "إنديانا جونز" بعد أكثر من 30 عامًا جسد خلالها الشخصية على شاشة السينما، وحقق الفيلم إيرادات ضخمة حول العالم بلغت 383 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 294 مليون.

13- Meg: The Trench

دخل فيلم "Meg 2" قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا هذا العام، حيث بلغت إيراداته العالمية 395 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط حاجز الـ 129 مليون دولار، وسط توقعات بإمكانية إنتاج جزء ثالث وطرحه ما بين عامي 2024 و2025، ويستكمل النجم جيسون ستاثام البطولة وتدور الأحداث حول بعثة تكتشف عودة قرش الميجالدون وسط عدد من المطاردات في محاولة للتخلص منه.

12- Transformers: Rise of the Beast

نجح فيلم الخيال العلمي "Transformers" من دخول قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات وحقق قرابة الـ 438 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 200 مليون دولار وعلى الرغم من كون الجزء الجديد من السلسلة هو الأقل في تحقيق الإيرادات عالميًا إلا أنه نجح في حجز مكان في قائمة عام 2023.

11- John Wick: Chapter 4

تمكن الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن "John Wick" من دخول قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا هذا العام وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الجديد من السلسلة والتي تخطت حاجز الـ 440 مليون دولار حول العالم من ميزانية إنتاجية لم تتخط الـ 100 مليون دولار في نجاح يضاف للممثل العالمي كيانو ريفز حتي أن الشركة المنتجة أعلنت مؤخرًا عن إنتاجها لجزء جديد من السلسلة من المقرر عرضه بحلول عام 2025.

10- Ant- Man and the Wasp: Quantumania

دخل فيلم الأبطال الخارقين قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا هذا العام وذلك بعدما نجح في تحقيق إيرادات عالمية بلغت 476 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون دولار، ويعد الفيلم هو الجزء الأقل تحقيقًا للإيرادات في سلسلة أفلام "Ant-Man" إلا أن الفيلم نجح في جذب الآلاف من الجمهور المحب لهذه النوعية من الأفلام في نجاح يحسب لصناعه.

9- Elemental

نجح فيلم الرسوم المتحركة "Elemental" في دخول القائمة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال فترة عرضه تجاريًا بإيرادات عالمية بلغت 496 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون.

8- Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1

تمكن الجزء الجديد من سلسلة أفلام الأكشن والجاسوسية "Mission Impossible" من الانضمام إلى قائمة أعلى الأفلام إيرادًا في العالم هذا العام بعد تخطيه الـ 500 مليون دولار من ميزانية إنتاجية 291 مليون، وواجه الفيلم العديد من التحديات قبل عرضه هذا العام حيث كان من المقرر أن يعرض خلال الفترة الماضية لكن تم تأجيله بسبب انتشار وباء كورونا.

7- The Little Mermaid

الفيلم انتاج شركة "ديزني" وهو النسخة الحية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل نفس الاسم ويعد من كلاسيكيات ديزني، ونجح الفيلم في تخطي حاجز النصف مليار دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط الـ 250 مليون، وعلى الرغم من النجاح الكبير للفيلم في شباك التذاكر إلا أنه يعد من أقل أفلام ديزني الحية مؤخرًا تحقيقًا للإيرادات مقارنة بأفلام مثل "Aladdin" وفيلم "The Beauty and the Beast" واللذان تخطا المليار دولار عالميًا.

6- Spider- Man: Across the Spider- Verse

من أفلام الرسوم المتحركة التي نجحت هذا العام في حجز مكان في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات عالميًا وذلك نظرًا لشهرة شخصية الفيلم الأساسية "سبايدر مان" وتخطت إيرادات الفيلم حاجز الـ 600 مليون دولار من ميزانية بلغت 150 مليون في نجاح منقطع النظير لصناع الفيلم كما رشح مؤخرًا للعديد من الجوائز منها جائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة في العام.

5- Fast X

يواصل الجزء الجديد من سلسلة أفلام الحركة والإثارة "Fast X" تحقيق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر العالمي ودخل الجزء الجديد المركز الخامس محققًا إيرادات بلغت 700 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 300 مليون دولار، والفيلم مقسم على جزئين عرض الجزء الأول هذا العام وسيتم طرح الجزء الثاني والأخير من السلسلة بحلول عام 2025.

4- Guardians of the Galaxy Vol.3

دخل الجزء الثالث من سلسلة الأبطال الخارقين "حراس المجرة" قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في 2023، وحجز له مقعدًا في المركز الرابع بإيرادات عالمية بلغت 800 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 250 مليون، وأعلن المخرج جيمس أن هذا الجزء سيكون بمثابة نهاية السلسلة التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

3- Oppenheimer

نجح فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" في دخول القائمة وحاز على المركز الثالث كأكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات حول العالم خلال عام 2023 بإيرادات بلغت 951 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار، ليكون الفيلم هو أحد مفاجآت العام وفاق كل التوقعات وسط إشادة النقاد والجمهور وسط توقعات بتصدره ترشيحات أوسكار 2024.

2- The Super Mario Bros.

حقق فيلم الرسوم المتحركة "The Super Mario Bros." نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات وهو الفيلم المأخوذ من ألعاب الفيديو جيمز الشهيرة وتخطت إيرادات الفيلم المليار دولار عالميًا من ميزانية إنتاجية بلغت 100 مليون دولار، وحطم العديد من الأرقام القياسية منها أكبر افتتاحية لفيلم سينمائي في عام 2023، وأكثر فيلم تحقيقًا للإيرادات مقتبس من ألعاب الفيديو جيمز.

1- Barbie

تصدر فيلم الكوميديا "Barbie" إيرادات عام 2023 وتخطيه حاجز المليار دولار عالميًا بـ 1.441.816.150 مليار دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 145 مليون ونجح في تحقيق إيرادات منقطعة النظير وسط ترشحه للعديد من الجوائز العالمية مؤخرًا أبرزها جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم في العام.