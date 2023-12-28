حصاد 2023.. نجوم الفن يختارون مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان طلاقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد عام 2023 اختيار نجوم الفن لمواقع التواصل الاجتماعي لإعلان طلاقهم وانفصالهم عن أزواجهم أو زوجاتهم، منهم من قام بحذف الصور التي تجمعه بشريكه، ومنهم من صدم الجمهور بقرار الانفصال وسط تساؤلات حول الأسباب.

تامر حسني وبسمة بوسيل

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان تامر حسني بشكل ودي وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت "بسمة" بنشر خبر الانفصال عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "انستجرام".

وقام تامر حسني بتأكيد الأمر وأعاد نشر خبر الانفصال عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شريف منير ولورا أحد

فوجئ متابعو الفنان شريف منير بإعلان طلاقه رسميًا من زوجته "لورا أحد" عبر منشور نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، وعلق قائلا "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب".

تزوج الفنان شريف منير من الفنانة لورا أحد، وأنجبت منه "كاميليا وفريدة" لتقرر بعدها اعتزال الفن للاهتمام بأسرتها ورعاية أبناء زوجها بعد رحيل والدتهم بعد صراع طويل مع المرض.

حسن شاكوش وريم طارق

احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بزواجه من ريم طارق مطلع شهر مارس الماضي وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، ليتفاجئ متابعوه بتداول أنباء عن طرده لزوجته "ريم" من منزلها وتقديمها بلاغ رسمي لقسم أول أكتوبر اتهمته فيه بطردها من منزلها في مدينة السادس من أكتوبر واستيلائه على المنقولات.

قبل أن يظهر الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكدان وجود خلافات بينهما وانتهاء علاقتهما.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 أعوام، وكتبت "هنا" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، الأربعاء 15 نوفمبر: الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

كشفت علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد عن طلاقها منه رسميًا عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وروت "علياء" تفاصيل طلاقها من "سعد" واتهمته بإهماله لها خلال الفترة الماضية وانشغاله بإحياء العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها.

يوسف الشريف وإنجي علاء

فوجئ متابعو الفنان يوسف الشريف نشره منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وكشف خلاله عن انفصاله عن زوجته السيناريست إنجي علاء بعد زواج دام 14 عامًا وأنجبا خلالها أبنيهما 3 أبناء، وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعو يوسف الشريف وإنجي علاء بالتعليق على خبر انفصالهما، معربين عن حزنهم.

وأعلن الفنان يوسف شريف انفصاله رسميًا عن إنجي علاء قائلا: "قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير، أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي، الحمد لله على كل شيء".

نسرين طافش وشريف شرقاوي

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها رسميًا عن زوجها شريف شرقاوي في شهر يوليو الماضي، وكتبت نسرين، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

وتعد هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، حيث كان الانفصال الأول في شهر سبتمبر الماضي، و عادت "نسرين" إلى زوجها بعد انفصال دام 6 أشهر، حيث علق وقتها "شريف" على منشور زوجته بموقع إنستجرام، قائلا: "سعيد وفخور أن أنتي أنا"، لترد عليه نسرين طافش: "أحبك يا حبيبي"، ولم يمر على عودتهما لبعض مرة ثانية سوى ما يقرب من شهرين ونصف، ليقررا الانفصال مجددا.