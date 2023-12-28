ثراء جبيل تعلن زواجها بجلسة تصوير رومانسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة ثراء جبيل عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وفاجأت "ثراء" جمهورها ومتابعيها بنشر جلسة تصوير برفقة "الديناري" وكشفت عن زواجها رسميًا من خلال التعليق على الجلسة قائلة: "تهانينا بزواج مديد وسعيد"، ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيها منهم الفنانة ركين سعد: "مبروك يا حلوة"، والفنانة هند عبدالحليم قائلة: "مبروك".

واتسمت جلسة التصوير بالرومانسية إذ حرصت "ثراء" على التقاط عدد من الصور التذكارية مع زوجها وسط الأراضي الزراعية.

واحتفلت الفنانة ثراء جبيل بخطوبتها مطلع شهر أغسطس الماضي ونشرت صورا من احتفالها بخطوبتها عبر ستوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضحت الصور بعض مراسم الاحتفال الذي أقيم في جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونجحت "ثراء جبيل" في حجز مقعد لها ضمن أبرز نجمات جيلها وشاركت بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي لفتت الأنظار لموهبتها وتعاونت خلالها مع عدد كبير من نجوم الدراما المصرية وكان آخر مشاركتها بفيلم "رهبة" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، كما عرض لها مسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان أمير كرارة وتم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.