"بنش مارك" تكشف كواليس استعدادات حفل "الهضبة" ضمن "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "بنش مارك" عن كواليس استعدادات وتوافد الجمهور على حفل النجم عمرو دياب الذي يقام مساء اليوم الخميس على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي "انستجرام".

وأوضح الفيديو توافد جمهور "الهضبة" على الحفل وعلق المسؤول عن الصفحة: "خلينا ننبسط، أجواء ليلتنا بتكون حماسية مع الهضبة عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم".

ومن المتوقع أن يقوم عمرو دياب بغناء باقة من أشهر أغانيه كما سيقوم بالترويج لأغاني أحدث ألبوماته الغنائية "مكانك" والذي بدء طرح عدد من أغانيه خلال الساعات القليلة الماضية حصريًا على "أنغامي".

وأحيا الفنان عمرو دياب العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت جماهيرية وحضور كبير من قبل محبيه، وكشف "الهضبة" عن ألبوم جديد بعنوان "مكانك" وتم طرحه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم ، مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.