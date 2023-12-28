صدقي صخر مفاجأة الحلقة الأخيرة من "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم بشخصية المحامي لطفي عبود الذي تصدر الترند خلال عرض حلقات مسلسله صوت وصورة وكانت مفاجأة صناع العمل للجمهور الذي ارتبط بشخصيته في المسلسل ليلتقي بالدكتور زينهم ضمن أحداث المسلسل.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر الذي احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبد التواب (توبة) ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

وبدأ صدقي في تصوير مشاهده في مسلسل " كامل العدد" الجزء الثاني المقرر عرضه خلال موسم رمضان ٢٠٢٤.

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.