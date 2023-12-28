مي عمر تحجز مركزاً متقدماً ضمن أجمل 100 وجه في العالم للعام الثاني

ميرنا وليد - بيروت - للعام الثاني على التوالي تربعت الممثلة المصرية مي عمر في مرتبة متقدمة ضمن قائمة أجمل وجه في العالم التي أقامتها TC Candle، إذ إنها الوجه العربي الوحيد الذي ظهر في المراكز العشرة الأولى، وجاء اختيار مي عمر بعدما تألقت بأحدث صيحات الموضة العالمية واختيار بيوت الأزياء العالمية لها حتى تمثلها فى اناقتها وارتداء ملابسها، كما اختيرت كسفيرة للموضة في أغلب دول العالم.



وتضمنت القائمة المذكورة عارضة فيكتوريا سيكريت جاسمين توكيس التي حلت في المركز الأول، تلتها نجمتا الكيبوب نانسي جويل ماكدوني، وليزا مانوبان في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.

وكانت مي عمر تحدثت عن تجربتها الاولى كعضو لجنة تحكيم، وشاركت صورة من مشاركتها في لجنة تحكيم "مهرجان الجامعة الأميركية للأفلام" في دورته الثالثة، وعلقت: "اتشرفت بوجودي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجامعة الأمريكية للأفلام، إحساس مش عارفة أوصفه إني أكون عضو لجنة تحكيم في جامعتي اللي اتخرّجت منها وقضيت فيها أجمل سنين حياتي".