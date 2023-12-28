رغم مصالحتهما.. تغريم محمد رمضان بهذا المبلغ بدعوى عمرو أديب ضده

ميرنا وليد - بيروت - أخذت قضية الخلاف الذي حصل بين الفنان المصري محمد رمضان ومواطنه الفنان محمد رمضان وقتاً قصيراً من الزمن لتنتهي لاحقاً بعد وساطة من رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ الذي تدخل لحل الأزمة بينهما على خلفية لإامة أديب دعوى ضد رمضان بتهمة السب، ونشر عمرو أديب حينها عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي إعلانه عن انتهاء الخلاف كاتباً :"اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية، وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة".



لكن يبدو أن الأمور لم تنته حقيقة، إذ رغم انتهاء الخلاف إلا أن محكمة جنح العجوزة قضت اليوم الخميس، بتغريم محمد رمضان نصف مليون جنيه، تعويضا لـ عمرو أديب في في الدعوى المقامة من عمرو أديب والتي الفنان المصري بالسب والقذف،

واتهم عمرو أديب الفنان محمد رمضان بتعديه عليه بالسب والقذف، في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.