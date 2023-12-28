ميرنا وليد - بيروت - فاجأ المستشار تركي آل الشيخ الفنان السعودي محمد عبده بزيارته خلال بروفات حفل اليوبيل الماسي قبل إنطلاقه.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو يجمعه مع الفنان محمد عبده، ظهر فيه وهو يقبل رأسه، وعلق: " ‏حبي للغالي فنان العرب محمد عبده حب مختلف ... محمد أسمعه ويسمعه كل السعوديين وكل عشاقه بقلوبهم ليس بأسماعهم".

وذلك مروجاً لحفل الفنان محمد عبده احتفالا باليوبيل الماسي لمسيرته والذي يقام في العاصمة الرياض.

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تركي آل الشيخ يفاجئ محمد عبده خلال بروفات حفل اليوبيل الماسي ويقبل رأسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.