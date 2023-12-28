بلوك كاجوال بسيط.. ميرفا قاضي تستمتع بعطلتها في أثينا

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي على متابعيها بصورة مميزة، ظهرت فيها خلال إستمتاعها بعطلتها في أثينا بلوك كاجوال إرتدت فيه توب باللون الأسود بكمين طويلين، مع سروال ضيق اللون الأسود وسترة طويلة وواسعة باللون البيج الفاتح، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، ولإكمال اللوك وضعت نظارة شمسية على عينيها.



وكانت فاجأت ميرفا قاضي متابعيها بنشرها صورة إلى جانب رجل وسيم، في منطقة يُعتقَد أنها في تركيا، على شاطئ البحر، وقد لف يده على خصرها وبدت في غاية السعادة، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بتعليق مقتضب عبارة عن رمز تعبيري لقلب أحمر، الأمر الذي دفع متابعيها للتساؤل ما إذا كانت ميرفا وجدت أخيراً حب حياتها.

وانهالت على منشور ميرفا التعليقات المشيدة بها والتي حملت في أغلبها تهنئة لها مع رموز تعبيرية لقلوب حمر، كان أبرزها من الممثلة اللبنانية رولا شامية، لكنها ما لبثت أن منعت خاصية التعليقات، ربما لأن بعضها قد تضمّن كلاماً قد أزعجها.



