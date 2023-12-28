ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز فيديو عبر حساباتها الرسمية محتفلةً بالأعياد، وقد ظهرت بلوك أحمر ناري مميز.

وعلقت شيراز قائلة : "أعيد الجميع بمناسبة الأعياد المجيدة وأعدهم بعمل جديد سبق أن صورته على طريقة الفيديو كليب في بيروت سأطرحه قريباً جداً".

تجدر أن في الفترة الاخيرة حلت الفنانة اللبنانية شيراز ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 سفيرة الإعلام الهادف الاعلامية هلا المر في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد"، وتحدثتا عن العديد من المواضيع الفنية.

ولفتت شيراز إلى انها لا تخاف من المنافسة، لأن أغنياتها لا تشبه غيرها، وأضافت انها تسمع لزملائها الفنانين، لكن لا توجد صداقة تجمعها بفنانة لبنانية، بل صداقاتها هي مع الفنانين الشباب، وتختار الفنانين وائل كفوري وراغب علامة لتريو. ت

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- شيراز تحتفل بالأعياد باللون الأحمر الناري .. وتعد المتابعين بعمل جديد سيتم طرحه قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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