الحلفاوي يشيد بمباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري: "مباراة ممتعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بمباراة النادي الأهلي ضد فريق فيوتشر ضمن نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي بعد انتهاء الوقت الأصلي والانتقال إلى الوقت الإضافي.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على أحداث المباراة وأشاد بالمستوى الفني قائلا: "مباراة ممتعة زادها إثارة الدرس الذي تلقاه الحارس الواعد شوبير، مثل هذه الدروس هي التي تستكمل بناء الحراس، وكانت نقطة تحول في المباراة بعثت الحيوية في فيوتشر وأيقظت الأهلي من جديد، ثم كان هدف ابننا محمد محمود وكأنما بدأت المباراة من جديد، ولكن بتشكيل أهلاوي كان مخصصًا للنهايات، فهل يحولهم الجمهور العظيم إلى ما يجب أن تكون عليه البدايات؟".

كما كشف عن توقعه قبل بداية المباراة وتمنى فوز النادي الأهلي قائلا: " نتمنى اليوم أن يكون نهائي السوبر المصري نظيفًا مشرفًا للفريقين وللحكام، كما نرجو أن يكون خاليًا من الخشونة المتعمدة والايذاء، أنا لو كنت حكم كنت هضرب الرقم القياسي في الكروت الحمراء، لا أطيق استمرار لاعب مؤذي في الملعب، ولو اللعبة تستحق كارت أصفر كنت هتلكك له عشان ياخد الثاني".

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".