محمد نجاتي يتجاهل أخبار القبض عليه وينشر فيديو من كواليس مسلسله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تجاهل الفنان محمد نجاتي أخبار القبض عليه، وذلك بعد صدور حكم بحبسه سنة على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد تعود إلى عام 2020.

ونشر "نجاتي" مقطع فيديو عبر (ستوري) حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق خلاله قائلا: "مساء الخير اليوم الخميس 28 ديسمبر، أول يوم تصوير ليا في مسلسل صيد العقارب إخراج الأستاذ أحمد حسن، وبطولة النجمة الكبيرة العظيمة غادة عبدالرازق".

واستكمل: "وأنا سعيد جدًا بمشاركتها في هذا المسلسل، ودوري فيه مهم جدًا، وإن شاء الله نقدم فيه كل جديد يعجبكم، رمضان كريم عليكم وإن شاء الله رمضان 2024 يكون خير عليكم وعلينا معكم".

وكانت الشرطة اقتادت الفنان محمد نجاتي إلى ديوان القسم وتم عرضه على النيابة العامة، بدوره، تقدم محاميه باستشكال على حبس الفنان محمد نجاتي.

وشارك الفنان محمد نجاتي مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تعاون خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل "بابا المجال" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.