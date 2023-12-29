خالد الصاوي يتدرب على العزف على الجيتار.. ويعلق: بيدربني وأنا بهيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك النجم خالد الصاوي متابعيه فيديو كوميدي له من كواليس فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق خالد علي الفيديو قائلا "مع الجيتاريست الجامد (حفيد) هو بيدربني وانا بهيس، ليه تعيشها لوحدك ٣ يناير".

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وفي السياق نفسه حددت الشركة المنتجة يوم 3 يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشرى رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.