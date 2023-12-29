بالصور| كامل الباشا ينتهي من تصوير فيلمه القصير "قبل ما أنسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان كامل الباشا في بطولة فيلم قصير جديد يحمل اسم "قبل ما أنسى"، وانتهى مؤخرًا من تصوير كافة مشاهده بالعمل، الذي يخرجه أحمد عصام ويشارك في بطولته لاشينة لاشين.

ودخل الفيلم مرحلة المونتاج، ومن المقرر أن ينتهي المخرج من مراحل ما بعد الإنتاج خلال الشهرين المُقبلين، استعدادا للمشاركة به في عدد من المهرجانات الدولية.

"قبل ما انسى" تصوير مدير التصوير الشاب زياد عبدالباسط، الديكور والملابس للفنانة إيمان عرابي، وشارك في التمثيل مي رضا، جمال يوسف، محمد شبايك.

وقال المنتج الفني للفيلم المخرج أحمد رشوان إنه يعمل لأول مرة مع كامل الباشا الذي تحمس للتجربة، كما أنه يلعب دور هام في دعم السينما المستقلة والوقوف بجانب المخرجين الشباب في مصر والعالم العربي.

الجدير بالذكر أن الباشا شارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات في الوطن العربي والعالم، وحصل عن دوره في فيلم "القضية رقم 23" على جائزة فولبي لأفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2017، وسبق وشارك في عدد من الأعمال الفنية المصرية منها مسلسل الغرفة 207 بطولة الفنان محمد فراج، وفيلم حظر تجول بطولة الفنانة إلهام شاهين.

أحمد عصام مخرج وكاتب مصري، ويعتبر فيلم "قبل ما أنسى" هو فيلمه القصير الثاني بعد فيلمه الأول "العيش نوما الموت وقوفا" والذي شارك في عدة مهرجانات دولية بعد فوزه بمنحة للإنتاج من مكتبة الإسكندرية.