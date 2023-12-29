شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح السامر يستقبل غدا احتفالية قصور الثقافة برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن جانبه، صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بأن قناة الحياة ستنقل حفل الهيئة بمناسبة رأس السنة والتي ستقدمها فرق قصور الثقافة الموسيقية.

كما صرح عبد المنعم أن فرقة الشباب وفرقة الإيقاعات الشرقية بالأنفوشي وفرقة أوبرا عربي هم من سيقدمون برنامج الحفل، الذي من المتوقع أن يحضره عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات الهيئة كافة.

كما سيحضر الحفل مجموعة من أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا حرصهم بالاحتفال برأس السنة، ومشاركة الشعب المصري هذا المشهد الكبير.

جدير بالذكر أنه مع تعيين الفنان تامر عيد المنعم وكيلا للوزارة للشئون الفنية في سبتمبر الماضي بدأ النشاط الفني علي كافة الأصعدة في الظهور بشكل جديد أكثر تطورا، وكانت أقوى الحفلات في عهده بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي أحياه مداح النبي أحمد الكحلاوي، وحفل اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر والذي أحياه النجم علي الحجار، وأيضا المعرض التشكيلي مصر أد الدنيا الذي استعرض أكثر من 200 لوحة رصدت إنجازات الدولة المصرية منذ فجر التاريخ وصولا إلى يومنا هذا.