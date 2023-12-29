شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى: لم أتوقع أن يذهب نهائى السوبر بين الأهلي وفيوتشر للأشواط الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حماقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لم أتوقع أن تذهب المباراة النهائية بين الأهلي ومودرن فيوتشر للأشواط الإضافية، الأهلي اطمأن للنتيجة لكن فيوتشر عاد، وكنت أخشى أن يكون الفريق تساهل بعد التعادل وانهار لكن ذلك لم يحدث".

وواصل حماقي الذي أحيا حفلاً غنائياً في الملعب قبل إنطلاق المباراة تصريحاته: "علاقتنا قوية بالشعب الإماراتي يظهر هذا في كل مناسبة نحضر فيها، وغياب الزمالك جعل الشكل أقل من المتوقع، لكن حينما يحضر الزمالك المرة القادمة سيكون الشكل أفضل".

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.