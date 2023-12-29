شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل بعد أزمة حلمى بكر: على تواصل دائم معه وربنا يشفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، جمهور الموسيقار حلمى بكر على حالته الصحية، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه دائم التواصل معه، ويعتبره قامة كبيرة في عالم المزيكا، وكل ما تردد عن تخلى نقابة الموسيقيين عنه غير صحيح، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعملى وتخطيطى حتى الآن، وربنا يشفيه ويعافيه ويقوم لجمهوره بالسلامة.

وأضاف: "أوجه رسالة لزوجته بعد حديثها عنى فى بعض المواقع وكلام مالوش لازمة وأقول لها مش عاوز أتكلم في أى شيء، علشان لو اتكلمت أخرج أسرار مش حلوة، وخلينى ساكت".

ويمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقى العلاج، وينتمى ”الخليج 365” الشفاء للموسيقار الكبير والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعى مرة أخرى.

وكشفت سماح القرشى زوجة حلمى بكر لـ"الخليج 365" أن السبب الرئيسى للأزمة الصحية التي يمر بها زوجها هي الصدمة دي حصلت له نتيجة صدمته في استيلاء مدير أعماله على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، موضحة أن زوجها كان بيشتكي من تعب في القلب الفترة الماضية، ولكن الطبيب طمأنهم، ولكن منذ أيام توقفت رجله عن الحركة، رغم أنه كان يستطيع تحريكها من قبل".

حلمى بكر من مواليد 6 ديسمبر عام 1937، بالقاهرة، كانت بدايته الفنية خلال فترة انضمامه للقوات المسلحة المصرية، عندما صادف المطربة وردة الجزائرية التى كانت تشارك فى إحدى حفلات القوات المسلحة، ويومها أسمعها حلمى بكر بعضا من ألحانه، فأعجبت بموهبته وأصرت على تقديمه إلى الموسيقار محمد الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك، ومن هنا كانت بداية انطلاقته الفنية.

قدم حلمى بكر خلال مسيرته ما لا يقل عن 1500 أغنية، فقد لحن لكبار المطربين المصريين والعرب من أمثال ليلى مراد، وردة الجزائرية، سميرة سعيد، نجاة الصغيرة، علي الحجار، أصالة، مدحت صالح، محمد الحلو، محمد رشدى، عليا التونسية، وأيضا عزيزة جلال، كما قدم ألحان موسيقة إلى ما يقرب من 120 فيلما سينمائيا، و48 مسرحية، بالإضافة إلى أوبريت الحلم العربى الغنائي الذى جمع العديد من الفنانين فى الوطن العربي وصدر عام 1998 وكان يجسد حلم الشعب العربي فى إقامة الوحدة العربية.

وتعاون حلمى بكر مع الفنان الكبير فؤاد المهندس في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية حيث وضع ألحان الأغنيات التي تضمنتها تلك الأفلام والمسرحيات، وكانت البداية في فيلم "المليونير المزيف" والذي تم عرضه عام 1968 ثم تعاونهم من خلال مسرحية "سيدتي الجميلة" بالإضافة إلى أفلام: "انت اللي قتلت بابايا، ربع دستة أشرار، فيفا زلاطا".