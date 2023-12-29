شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح 3 أغنيات جديدة من ألبومه الجديد "مكانك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب 3 أغنيات جديدة من ألبومه "مكانك"، والذي يضم 12 أغنية، بدأ طرحها على مدار اليوم، الأغنيات الثلاثة هي "لوحدنا"، "الكلام ليك أنت"، و"متتعوضش بحد".

أغنية "لوحدنا" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء م .شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

أما أغنية "الكلام ليك انت" فهي من كلمات تامر حسين ولحن محمد قماح وتوزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وأخيرا أغنية "ما تتعوضش بحد" وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، تسجيل غناء م .شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.