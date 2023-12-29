شكرا لقرائتكم خبر عن "النهايات أخلاق".. رامى صبرى يكشف عن اسم ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم رامي صبري عن اسم ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه عام 2024، حيث اختار أغنية "النهايات أخلاق" لتكون عنوان ألبومه المقبل.

وطرح رامي عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي للألبوم الجديد معلقا عليه بـ"قريبا".

ويتعاون رامي في الألبوم الجديد مع عدد كبير من أشهر صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين، ويقدم خلال الألبوم الجديد مجموعة من المفاجآت.

وانتهى رامي خلال الفترة الماضية من تصوير أغنية جديدة من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب يطرحها خلال الفترة القادمة.