ماريا كارى تتجاهل أخبار الانفصال وتدخل عام 2024 بلوك جديد.. صور

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية ماريا كارى قررت ألا تهتم بأخبار انفصالها عن صديقها التي انتشرت مؤخراً، والتركيز على حياتها مع نهاية العام الجارى، وذلك مع إقدامها على لوك جديد من خلال تغيير تسريحة شعرها بصورة أخرى مثلما ظهر خلال أكثر من صورة تم التقاطها لها.



ماريا كارى فى صورة أخرى

هذا وكانت التقطت عدسات المصورين عدة صور للمغنية العالمية ماريا كاري وهى تسير بإطلالة مميزة - فى وقت سابق - خلال رحلتها السنوية التي تحتفل فيها بعيد الميلاد إلى أسبن، وذلك بعدما انفصلت عن صديقها السابق التي ارتبطت به طيلة سبع سنوات، وهو بريان تاناكا.



ماريا كارى

ورغم صداقة ماريا كارى الطويلة بصحبة صديقها إلا أنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا منذ عام 2016 أي قبل 6 أعوام، قبل انفصالهما بالأسبوع الماضى.

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة ولديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.