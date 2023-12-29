عاجل| القبض على الفنان محمد نجاتي في الجيزة .. والتحريات تكشف السبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على الفنان المصري محمد نجاتي، على خلفية صدور حكم بحبسه سنة في اتهامه بإصدر شيك دون رصيد.

القبض على محمد نجاتي

وأفادت التحريات الأولية، بأن الشرطة ضبطت «نجاتي» في كمين أمني، وبفحصه تبين صدور قرار بحبسه سنة على ذمة القضية رقم 1880 لسنة 2020 حصر 2257 لسنة 2020

وتم عرض محمد نجاتي على النيابة العامة حيث تقدم باستشكال في النيابة من قبل المحامي الخاص به على أحكام الحبس في قضايا الشيكات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محمد نجاتي يتجاهل أنباء القبض عليه

من جانبه، تجاهل الفنان محمد نجاتي أخبار القبض عليه، وذلك بعد صدور حكم بحبسه سنة على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد تعود إلى عام 2020.

ونشر “نجاتي” مقطع فيديو عبر (ستوري) حسابه الرسمي على “إنستجرام” وعلق خلاله قائلا: “مساء الخير اليوم الخميس 28 ديسمبر، أول يوم تصوير ليا في مسلسل صيد العقارب إخراج الأستاذ أحمد حسن، وبطولة النجمة الكبيرة العظيمة غادة عبدالرازق”.

واستكمل: “وأنا سعيد جدًا بمشاركتها في هذا المسلسل، ودوري فيه مهم جدًا، وإن شاء الله نقدم فيه كل جديد يعجبكم، رمضان كريم عليكم وإن شاء الله رمضان 2024 يكون خير عليكم وعلينا معكم”.

آخر أعمال “محمد نجاتي”

وشارك الفنان محمد نجاتي مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تعاون خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل “بابا المجال” بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

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