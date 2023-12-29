الصور الأولي من عقد قران الفنانة ثراء جبيل .. شاهدوا جمالها ووسامة عريسها

كتب امير فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - شاركت الفنانة ثراء جبيل جمهورها ومحبيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، عدد من الصور من جلسة تصوير رومانسية تجمعها بزوجها الفنان مختار الديناري، متمنية أن يجمعهما زواج سعيد وطويل.

صور من عقد قران ثراء جبيل ومختار الديناري

وظهرت ثراء جبيل في الصور بفستان أبيض، فيما ظهر مختار الديناري بالجينز الأزرق وقميص باللونين الأبيض والأزرق، وعكست الصور مدى تناغمهما وسط أجواء الطبيعة الهادئة.

وقد ردت ثراء على تعليق أحد منتقديها والتي قالت :”أمال لما تتجوزيه هتعملي ايه”، لترد عليها ثراء : “تم عقد القران يا فندم الحمد لله، سمعنا زغروطة”.

خطوبة ثراء جبيل ومختار الديناري

واحتفلت الفنانة ثراء جبيل بخطبتها من مختار الديناري في شهر أغسطس الماضي، وسط أجواء عائلية، إذ نشر عدد من أصدقاء ثراء جبيل صورا من حفل خطوبتها، وظهرت ثراء مرتدية جامبسوت أبيض مع إكسسوارات بسيطة.

وقبل حفل الخطوبة، تقدم مختار الديناري لثراء جبيل يطلب يدها وسط زملائها بطريقة رومانسية، حيث شاركت ثراء جمهورها مجموعة صور، ظهرت فيها متفاجئة بعرض الزواج من مختار الديناري لتجيبه بالموافق،ة في حضور عدد من الأصدقاء المقربين.

“ورق التوت” آخر أعمال ثراء جبيل

يذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل مسلسل “ورق التوت” بطولة شريف سلامة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمد كيلاني وآية سليم ومصطفى منصور وليلى العربي ومحمد شفيق ويارا جبران وعمرو صالح ومحمد ناصر ويوسف الأسدي وتقى حسام وحنان عادل ومعتز هشام، تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد يجتمع فيه الأبطال، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشهر، ليواجه كل منهم ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكلّ منهم، ونعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجهل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيرها.

الخليج 365

الخليج 365

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