بعد شهر من طلاقها.. هل سترتبط هنا الزاهد في 2024؟

كتب امير فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن توقعات السنة الجديدة تشير إلى أن هنا الزاهد سيكون لها بداية جديدة في عام 2024، وربما ترتبط عاطفيًا.

حقيقة ارتباط هنا الزاهد في 2024

حيث أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد خلال استضافتها مع إنجي أنور في برنامج “مصر جديدة” على قناة etc، أن أحمد فهمي في العام الجديد، مؤشراته الفلكية تختلف كليًا عن هنا الزاهد، وتقول بإنه في نهاية مرحلة ما، وقدمت له النصيحة بأن عليه أن يهدأ، ولا يستعجل في اتخاذ أي قرار.

أما هنا فتشير كل التوقعات إلى بداية جديدة وربما ارتباط عاطفي .

أحدث ظهور لهنا الزاهد

كان آخر ظهور لهنا الزاهد أثناء حضورها حفل خطوبة صديقتها الإعلامية لينا الطهطاوي على البلوجر محمد فرج .

حيث ظهرت هنا الزاهد خلال مقاطع الفيديو، وهي ترقص مع لينا الطهطاوي وذلك أثناء الحفل الذي أقامته الطهطاوي داخل منزلها، وأيضًا الحفل الذي أقيم خارج المنزل في أحد المطاعم والذي جمعت فيه جميع أصدقائها ومن بينهم هنا .

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي بـStory عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي

وظلت قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد واحدة من قصص حب الوسط الفنى الجميلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا وأطلق عليها أحمد فهمي قصة «حب اللقاءات الثلاثة»، والتي بدأت كما روى الثنائي مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، حيث اللقاء الأول الذي جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، كان في أحد العروض الخاصة بفيلم سينمائي.

وكان أحمد فهمي يرتدي نظارة شمس ليلا، مما دفع هنا الزاهد لتوقيفه وسؤاله عن سبب ارتداء نظارة شمس مساء، ليرد عليها “فهمي” أنها محاولة منه للفت الأنظار، قائلا: «كنت عايز أعمل نمرة»، ليبدأ يثير اهتمامها.

وكان اللقاء الثاني الذي جمع بينهما في أحد الكافيهات، وكان برفقة نجمي مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، وبدأ بينهما الكلام حتى أن الفنانة هنا الزاهد أنشأت له حسابا على موقع الصور الشهير انستجرام، واستمر بينهما الإعجاب المتبادل، ليأتي اللقاء الثالث وتبدأ معه قصة الحب تكتمل ملامحها، وذك بعدما عزمها الفنان أحمد فهمي على الغذاء في أحد الأماكن العامة، قائلا: «المطعم كان جنبه معرض عربيات ولقيت هنا بتاخد رأي في العربية اللي عايزة تشتريها.. ومن هنا بقى بدأت قصة الحب».

بدأت قصة الحب بين الثنائي تصبح واحدة من أجمل قصص الحب داخل الوسط الفني والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الثنائي، الذي كان يتساءل عن موعد زفافهما.

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