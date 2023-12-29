ماريتا الحلاني تُثير حيرة الجمهور بسبب هذا الفيديو… هل هي حامل؟

كتب امير فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجمهور مقطع فيديو لها برفقة شقيقها الفنان الوليد الحلاني، ووالدها الفنان عاصي الحلاني، وهم يأدون سويًا أغنية “قمرة يا قمرة” للسيدة فيروز .

ماريتا الحلاني تثير الجدل بحملها

حيث تداول روّاد مواقع التواصل صورة للفنانة الشابة ماريتا الحلاني مع صديقتها، وقد ظهرت ماريتا بفستان أسود ضيق، ظهر من خلاله بطنها منتفخ.

كما نشرت ماريتا قبلها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وهي تغني مع شقيقها الفنان الوليد الحلاني ، ووالدها الفنان عاصي الحلاني، وقد ظهرت ماريتا ببطن إعتبر الجمهور أنه منتفخ، ويمكن أن يظهر أنها حامل بطفلها الاول من زوجها كميل أبي خليل، وعلقت ماريتا: “أعظم هدية في العالم هي العائلة”.

زواج ماريتا الحلاني

وكانت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، قد احتفلت بزواجها يوم 7 يونيو 2023، على عريسها كميل أبي خليل “رئيس إدارة الإنتاج في منصة أنغامي”.

الفنان عاصي الحلاني وزوجته كوليت، ونجله الوليد، حرصوا على المشاركة بالغناء للعروسين، إذ بدأ عاصي بإهداء أغنية خاصة إلى العروس ابنته “ماريتا”، قبل أن يقوم نجله بتقديم أغنية أعدها خصيصًا للعروسين، وغنت كوليت “والدة العروس”، أغنية “لولا الملامة” للمطربة اللبناينة إليسا، وقد شاركا الجمهور أجواء حفل الزفاف من خلال صفحتهم على مواقع التواصل الأجتماعي.

من هي ماريتا الحلاني؟

وماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

شاركت ماريتا عاصي الحلاني في بطولة مسلسل “نزيف”، وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″ مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز”، وهو ثاني عمل درامي يقوم به الفنان “إسماعيل تمر” بعد مسلسل “الوسم”.

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

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الخليج 365

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