بالصور- من شوارع تركيا.. منة فضالي تطل بلوك أبيض رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منة فضالي، حيث شاركت صوراً لها مع الجمهور من قضائها العطلة في تركيا، وظهرت بلوك مميز إرتدت فيه توب باللون الابيض ذات عنق عالٍ مع سروال باللون الأحمر، ونسقت معهما معطفاً وطويلاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ، ونظارة شمسية على عينيها.



وكانت نشرت منة فضالي صوراً لها مع الممثلة المصرية هالة صدقي، وذلك من كواليس مسرحية "صوابع زينب".

وعلّقت منة فضالي على الصور بالقول: "الحب كله بحبها من قلبي واحلى شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه، زينب في صوابع زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي بحبك يا ملكه احلي هالوله".

وتدور قصة مسرحية "صوابع زينب" حول سيدة بهذا الاسم، وهي أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي، يعشن معاً في أحد الأحياء الشعبية، وتدور أهداف زينب في الحياة، حول زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن.



