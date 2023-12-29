"فوي فوي فوي" يحافط على مركزه وهذا ما حققه في دور العرض

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة الممثل المصري محمد فراج بتحقيق نجاح كبير في دور العرض السينمائية، حيث حقق إيرادات مهمة في شباك التذاكر، إلا أنه تراجع إلى المرتبة الرابعة.



الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول إلى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق 9 ألف و 257 جنيه يوم أمس في دور العرض، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس ضمن فئة أفضل فيلم عالمي.