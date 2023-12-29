حماقي يُغني "أم الدنيا" ويحمل كأس السوبر مع الأهلي ..صور

ياسر رشاد - القاهرة - قدّم الفنان محمد حماقي أجواء احتفالية متميزة مع ختام كأس السوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات داخل استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

حماقي مع الأهلي على استاد مباراة السوبر المصري

وسط الألعاب النارية وهتافات الحضور الترحيبية دخل حماقي أرض الاستاد على أنغام أغنية “أدرينالين” وتلاها أغنيات “أحلى حاجة فيكي، ياستّار”، وازدادت الأجواء الحماسية مع أغنية حماقي الوطنية الشهيرة “أم الدنيا”.

وفي ختام الليلة الاحتفالية بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه عقب فوزه على فيوتشر بنتيجة (4-2)، انضم حماقي للاعبي الأهلي واحتفل معهم بالفوز وحملوا سويًا الكأس في لقطة احتفالية مميزة.

نبذة عن بطولة السوبر المصري في الإمارات:

يشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي “الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا” التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

محمد حماقي في جولة أمريكية للمرة الأولى في تاريخه:

في سياقٍ متصل يستعد محمد حماقي لإقامة جولة غنائية أمريكية خلال مطلع 2024، والتي كان من المفترض انطلاقها في نوفمبر الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة.

تنطلق الجولة في فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بلوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

كان قد أعلن محمد حماقي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بوضع كامل أرباحه من حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

تأجيل ألبوم حماقي بسبب أحداث غزة:

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت من دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.