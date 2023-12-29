إيرادات الأربعاء.. "أبو نسب" الأول و"كارت شحن" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 27 ديسمبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "أبو نسب، فوي فوي فوي، كارت شحن، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، شماريخ، سنة أولى خطف، البعبع، الخميس اللي جاي"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و637 ألفا و552 جنيها، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و151 ألفا و802 جنيه.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الثاني لفيلم شماريخ، وحقق 367 ألفا و278 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

كارت شحن

جاء في المركز الثالث فيلم كارت شحن، محققا 85 ألفا و934 جنيها.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.

العميل صفر

وحصل على المركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 9 آلاف و840 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

فوي فوي فوي

وذهب المركز الخامس لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 9 آلاف و257 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وجاء في المركز السادس فيلم "وش في وش" وحقق 8 آلاف و939 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

بلوموندو

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 2904 جنيهات.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

البعبع

واحتل المركز الثامن فيلم "البعبع" والذي حقق 969 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

سنة أولى خطف

ويأتي فيلم "سنة أولى خطف" في المركز التاسع، محققا 464 جنيها.

الفيلم سيناريو وحوار باسم مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، وياسر الطوبجي.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز العاشر فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 165 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.