زواج ثراء جبيل ودوللي شاهين تتألق وكواليس "شماريخ".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي لقطات من كواليس تصويره للمشاهد الخارجية الخاصة بمسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز في كازاخستان، عبر ستوري حسابه الرسمي على "انستجرام".

ثراء جبيل

احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بعقد قرانها وخضعت لجلسة تصوير رومانسية نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

جانا دياب

نشرت الفنانة الشابة جانا دياب صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية بأكثر من إطلالة مختلفة.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة لاقت إعجاب متابعيها.

وائل جسار

كشف الفنان وائل جسار عن حفله في القاهرة المقرر إقامته يوم 2 يناير المقبل وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شبابية لاقت إعجاب متابعيها وجمهورها.

ريهام حجاج

تواصل الفنانة ريهام حجاج دعم القضية والشعب الفلسطيني لما يتعرضون له من انتهاكات وقصف متواصل من قبل الكيان الصهيوني بعد ما يقرب من 80 يومًا، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت خلالها بكلمة واحدة: "كفاية".

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة جديدة من كواليس فيلمه "شماريخ" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر برفقته بطلي الفيلم الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بفستان لاقى إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورا جديدة لأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة أثناء تواجدها في أحد الشوارع العامة.