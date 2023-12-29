شريف منير عن تعاونه مع رانيا يوسف في "بقينا اتنين": "ممثلة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان شريف منير ضيفًا على برنامج "سينماتك" والذي يعرض على قناة "SBC" وتطرق خلاله للحديث عن كواليس مسلسله "بقينا اتنين" والمقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

وعبر "منير" عن سعادته بالمسلسل ومشاركته الفنانة رانيا يوسف ووعد جمهوره بأن العمل سوف ينال إعجابهم.

وعن كواليس مسلسل "بقينا اتنين" قال: "عندي مسلسل اسمه بقينا اتنين، هينزل الفترة الجاية دي وده مسلسل هيعجب الناس جدًا وده مسلسل من المسلسلات اللي أنا سعيد بيها، والناس عجبها إيجار قديم اضربوا في خمسة مثلا".

وعن تعاونه مع الفنانة رانيا يوسف قال: "سعدت اني اشتغلت مع رانيا يوسف ممثلة عظيمة وملتزمة وحافظة وبتيجي في مواعيدها وفاهمة اللي بتعمله".

وعن تعاونه للمرة الثانية مع مخرج المسلسل طارق رفعت قال: "حابب جدًا تجربتي مع طارق رفعت مرة تانية المخرج، بعد إيجار قديم وفيه مشوار بقى بيني وبين كريم أبو ذكري وفيه عهد بينا اننا هنكون شغالين مع بعض طول الوقت لأنه من المنتجين المحترمين جدًا".

يذكر أن الفنان شريف منير ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "ليه تعيشها لوحدك" ويشاركه البطولة الفنان خالد الصاوي والمقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر يناير 2024.