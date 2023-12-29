شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم رحلوا عام 2023 فى كاريكاتير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم فنان الكاريكاتير أحمد خلف بورتريهات لأبرز النجوم اللذين رحلوا عنا عام 2023 وهم: أشرف عبد الغفور وطارق عبد العزيز و مصطفى درويش وعلاء عبد الخالق وأشرف مصيلحى وعثمان محمد على و محمد فريد شريفة فاضل و شيرين الطحان و أبلة فضيلة و محمد الادندانى.

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز إثر سكتة قلبية أثناء تصويره مسلسل و"بقينا اتنين" مع الفنان شريف منير ورانيا يوسف، وذلك يوم الأحد 26 نوفمبر الماضى.

الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا 3 ديسمبر إثر تعرضه إلى حادث سير، وذلك قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت ورحل مصطفى درويش، عن عالمنا فى الأول من مايو 2023، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.