شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: محمد عبد الوهاب أهدانى أغنية وتميز بالتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان وليد توفيق، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على فضائية أون، أنه سعيد بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "أصحاب السعادة"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى، مشيرا إلى أنه قدم الأغنية بعيدا عن الحزن الذى عشناه خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقائه أنه تعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب وجلس معه وأهداه أغنية "بلاش تبوسنى"، وحينها سألته "إيه الميزة اللى فيك" ورد التسامح.

وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهى من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.