شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيا في أبو ظبى ضمن احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى القيصر كاظم الساهر، حفلا غنائيا فى أبو ظبى، يوم 30 ديسمبر بمناسبة احتفالات رأس السنة ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور.

وكان القيصر، طرح مؤخرا أغنية بعنوان "Hold Your Fire"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى من هجمات غاشمة

وقال كاظم الساهر خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة تابع كاظم الساهر: "لقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأشار كاظم الساهر إلى أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالة الأونرو "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، واليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، و"برنامج الأغذية العالمي".

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.