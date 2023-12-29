منة عرفة تُثير الجدل بعد تصريحاتها عن “المساكنة غير الشرعية” دون زواج| ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - أثارت تصريحات الفنانة المصرية الشابة منة عرفة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الإدلاء برأيها في المساكنة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية على قناة محلية: “المساكنة أرفضها وحرام دينياً ولكنها مفيدة اجتماعياً، لأن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة، في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلّقوا لأنهم ماعرفوش طباع بعض”.

منة عرفة

كما أضافت: “وأكتر حاجة بتخلّيكي تعرفي الناس هي السفر، فلما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه وأخلاقه، في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي علشان يعرفها”.

منة عرفة

وقالت إنها تفضل أن تكون فترة الخطوبة طويلة ويتعايش الثنائي مع بعضهما بنظام المساكنة، لكنها طالبت أن يتم ذلك بطريقة شرعية.

البحث عن تصدر “الترند”

هذا التصريح أثار موجه عارمة من الانتقادات ضد الفنانة المصرية، مشيرين إلى أنها باتت تبحث عن تصدر “الترند” بأي شكل كان. فيما أشار آخرون إلى أنها تعيش حالة تخبط بسبب ما مرت به من أزمات مع طليقها.

يذكر أن حياة منة عرفة شهدت أزمات كثيرة وقعت بها الفنانة الشابة، بسبب زواجها وإعلان طلاقها أكثر من مرة، إضافة إلى مشكلات مع الفنان محمد نجاتي، ومن بعدها أزمة أخرى مع نقيب الممثلين.

وكانت صرحت منة في وقت سابق في برنامج The Blind Date Show عن سر فشلها في الزواج، قائلة إن الخيانة كانت سبب طلاقها، ما أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور.

آخر ظهور فني لمنة عرفة

ويُعد آخر ظهور فني لـ”منة” في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل “ليل أم البنات”، مع الفنانة سهير رمزي.

المسلسل تأليف رانيا عاطف، إخراج عبدالعزيز حشاد، وتدور أحداثه حول شخصية “ليل”، أرملة تكافح من أجل تربية بناتها الخمس.

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