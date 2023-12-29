شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم في دبى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجوم جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، حفلاً غنائياً في دبى بدولة الإمارات، يوم 31 ديسمبر ليلة رأس السنة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

طرح سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تلحين محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها النجمة ديمة قندلفت.

وأحيا سلطان الطرب، حفلا غنائيا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

وكانت شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لإصقال موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

كما لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.